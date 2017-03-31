В Омске три мошенника обманывали страховые компании, инсценируя ДТП

Омская полиция расследует уголовное дело о фальшивых ДТП: мошенники инсценировали аварии, а затем получали за них настоящее страховое возмещение. Жулики выманили у трёх страховых компаний 1,2 миллиона рублей.

Как сообщает УМВД по Омской области, в преступлении подозреваются 45-летний, 33-летний и 31-летний жители Омска. По версии следствия, мужчины разыгрывали на улицах Омска и Омского района столкновения автомобилей. Половина из машин, участвовавших в псевдоавариях, имела повреждения, которые раньше получила в настоящих ДТП.

УМВД по Омской области:

— Соучастники располагали машины нужным образом, фотографировали их и оформляли заявления на страховое возмещение. Во всех представленных документах значится участие аварийного комиссара, роль которого исполнял старший из подозреваемых.

Средний по возрасту подозреваемый несколько раз использовал в инсценировках личную «десятку». В других случаях троица привлекала к соучастию знакомых автовладельцев — за вознаграждение в счёт страховки.

Полиция уже выявила девять эпизодов мошенничества. Следователи изъяли две иномарки. Каждая из них проходит по нескольким эпизодам как орудие преступления.

Расследование продолжается. Полицейские не исключают, что эпизодов могло быть больше. Соучастников, соответственно, — тоже.

По статье «Мошенничество в крупном размере в сфере страхования» омичам грозит до шести лет колонии.