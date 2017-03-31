Женщина за рулем легковушки погибла, врезавшись в большегруз

По предварительным данным, 37-летняя женщина на Renault Sandero, выезжая со второстепенной дороги, врезалась в движущийся по главной дороге грузовик с полуприцепом. От удара большегруз изменил траекторию движения, наехал на дорожный знак и опрокинулся.

В результате происшествия женщина погибла от полученных травм, 47-летний водитель автомобиля MAN был госпитализирован с полученными травмами. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.