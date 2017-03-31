При пожаре в Новороссийске погибли 4 человека
По информации источника, погибшие были членами одной семьи, у одного из них обнаружено огнестрельное ранение.
По информации источника, погибшие были членами одной семьи, у одного из них обнаружено огнестрельное ранение.
Звонок о возгорании в доме по улице Вишневой в Новороссийске поступил в оперативные службы около семи часов утра 31 марта. Прибывшие спасатели определили площадь пожара в 70 квадратных метров.
Спустя полтора часа огонь был полностью потушен. На месте происшествия работали 20 человек и 5 единиц техники, сообщили в
Как рассказал источник в оперативных службах, на месте пожара обнаружили тела четырех человек, один из них с огнестрельным ранением. По предварительным данным, это муж и жена — хозяева дома, и их дочь и зять.
Сейчас все обстоятельства происшедшего устанавливаются, на месте работают правоохранители.