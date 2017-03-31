При пожаре в Новороссийске погибли 4 человека

Звонок о возгорании в доме по улице Вишневой в Новороссийске поступил в оперативные службы около семи часов утра 31 марта. Прибывшие спасатели определили площадь пожара в 70 квадратных метров.

Спустя полтора часа огонь был полностью потушен. На месте происшествия работали 20 человек и 5 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Как рассказал источник в оперативных службах, на месте пожара обнаружили тела четырех человек, один из них с огнестрельным ранением. По предварительным данным, это муж и жена — хозяева дома, и их дочь и зять.

Сейчас все обстоятельства происшедшего устанавливаются, на месте работают правоохранители.