Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Предсказавший триумф Трампа ученый сделал прогноз для Ле Пен
Стало известно о смс Вороненкова за четыре минуты до убийства
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Путин пошутил над словами главы Исландии об армии страны - СМИ
СМИ о храбрящемся Путине и усталом Медведеве
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
СМИ: все двигатели для ракет России оказались бракованными
Храбрящийся Путин, усталый Медведев на Севере
Новый «Кразёнок» — пятитонник, похожий на MAN
Худшим шофером Эстонии стала пенсионерка «Субарик»
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
10Европейские деревья года
13Теракт в центре Лондона
9В тени стены
17:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

Полиция задержала казанцев, подозреваемых в серии краж иномарок на территории трех регионов

(Казань, 31 марта, «Татар-информ»). Полицейские задержали жителей Казани, которых подозревают в серии краж иномарок на территории трех регионов, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

С декабря 2016 по февраль 2017 года задержанные угнали как минимум восемь автомобилей Hyundai и Kia в республиках Чувашия, Марий Эл, а также в Кировской области.

Интересовали злоумышленников только те иномарки, которые не были оборудованы электронными и механическими противоугонными системами. Такие машины подозреваемые находили, объезжая населенные пункты соседних с Татарстаном республик. Подобрав подходящий автомобиль, угонщики специальным ключом вскрывали дверной замок, открывали капот, подключали электронное устройство, способное обойти штатный электронный блок управления, после чего запускали двигатель и угоняли автомобиль.

Для расследования преступлений в одной рабочей группе совместно работали сотрудники ведомств трех регионов. Розыскные мероприятия позволили установить, что к кражам причастны четверо жителей Казани в возрасте от 29 до 37 лет.

Как выяснили полицейские, злоумышленники перегоняли угнанные автомобили в Казань, где разбирали их в арендованных гаражах и продавали по частям через Интернет, а с номерных деталей спиливали идентификаторы и сдавали в пункты приема металла. В результате сотрудники полиции обнаружили один из гаражей злоумышленников на улице Шоссейной в казанском поселке Борисоглебское.

Все четверо были задержаны в ночь на 16 февраля, когда они прибыли в гараж на угнанной в Йошкар-Оле иномарке. Застигнутые врасплох угонщики оказали сопротивление оперативникам и успокоились лишь после предупредительных выстрелов в воздух.

Полицейским удалось установить причастность задержанных к семи аналогичным кражам.

Свою вину задержанные полностью признали. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Более того, один из злоумышленников в настоящее время находится под домашним арестом, будучи подозреваемым по возбужденному следственными органами Санкт-Петербурга уголовному делу о кражах 18 иномарок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Следком РТ изучает видео, на котором охранник не пустил работников «скорой» во двор дома
Песков: Отношения РФ и США хуже, чем во времена «холодной войны»
Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год
ФАС не поддержала идею об ограничении работы гипермаркетов
Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры
Дальний Восток предупредили об опасном для людей птичьем гриппе
Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя
Генпрокуратура требует заблокировать сайты об акции 2 апреля
Спорт
Семак vs Семин, Гончаренко vs Скрипченко, южное дерби в Ростове Выделяем главные интриги 21-го тура чемпионата России
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов» Слова бывшего ведущего популярного телешоу в эфире «Нашего радио» возмутили не только участников проекта, но и его коллег
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
В 2018 году в Москве появится новая ветка метро
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь