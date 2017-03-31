Полиция задержала казанцев, подозреваемых в серии краж иномарок на территории трех регионов

С декабря 2016 по февраль 2017 года задержанные угнали как минимум восемь автомобилей Hyundai и Kia в республиках Чувашия, Марий Эл, а также в Кировской области.

Интересовали злоумышленников только те иномарки, которые не были оборудованы электронными и механическими противоугонными системами. Такие машины подозреваемые находили, объезжая населенные пункты соседних с Татарстаном республик. Подобрав подходящий автомобиль, угонщики специальным ключом вскрывали дверной замок, открывали капот, подключали электронное устройство, способное обойти штатный электронный блок управления, после чего запускали двигатель и угоняли автомобиль.

Для расследования преступлений в одной рабочей группе совместно работали сотрудники ведомств трех регионов. Розыскные мероприятия позволили установить, что к кражам причастны четверо жителей Казани в возрасте от 29 до 37 лет.

Как выяснили полицейские, злоумышленники перегоняли угнанные автомобили в Казань, где разбирали их в арендованных гаражах и продавали по частям через Интернет, а с номерных деталей спиливали идентификаторы и сдавали в пункты приема металла. В результате сотрудники полиции обнаружили один из гаражей злоумышленников на улице Шоссейной в казанском поселке Борисоглебское.

Все четверо были задержаны в ночь на 16 февраля, когда они прибыли в гараж на угнанной в Йошкар-Оле иномарке. Застигнутые врасплох угонщики оказали сопротивление оперативникам и успокоились лишь после предупредительных выстрелов в воздух.

Полицейским удалось установить причастность задержанных к семи аналогичным кражам.

Свою вину задержанные полностью признали. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Более того, один из злоумышленников в настоящее время находится под домашним арестом, будучи подозреваемым по возбужденному следственными органами Санкт-Петербурга уголовному делу о кражах 18 иномарок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».