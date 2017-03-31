В Воронежской области воровка смыла 10 тыс рублей в унитаз

Жительница села Верхнее Турово Нижнедевицкого района ответит в суде за кражу 12 тыс. рублей из кассы кафе, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в районном отделе полиции в четверг, 30 марта. Все действия 29-летней злоумышленницы зафиксировала камера видеонаблюдения.

Мать девушки — продавец в местном кафе — напилась в январе 2017 года. Хотя дочь сама была нетрезва, она решила заменить мать за прилавком. Девушка приехала на такси и, чтобы расплатиться с водителем, взяла деньги из кассы кафе. Сельчанка заметила, что в кассе много денег. В торговом зале никого не было, поэтому девушка взяла из кассы пачку крупных купюр и спрятала ее в трусы.

Приехавшая хозяйка кафе сразу обнаружила недостачу и стала расспрашивать продавцов. Владелица предложила решить вопрос мирно. Девушка не призналась в краже, и хозяйка кафе вызвала полицию.

Испугавшись ареста, воровка смыла деньги в унитаз. По дороге из туалета девушка положила 2 тыс. рублей на полку, где лежал хлеб. Это заметил повар и сообщил работодателю. Решив проверить, не спрятала ли девушка деньги в туалете, хозяйка обнаружила прилипшие к унитазу две тысячные купюры.

Девушка дала полицейским признательные показания. В отношении сельчанки возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Уголовное дело передали в районный суд.