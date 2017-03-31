В Новой Ляле пьяный вахтовик грозился взорвать гранату, если ему не продадут водку

Инцидент произошел в единственном в поселке магазине, в который, угрожая гранатой, ворвались двое нетрезвых мужчин. Они требовали бутылку водки. Свидетельницей произошедшего стала одна из покупательниц, именно она и позвонила в полицию.

«Установить личности злоумышленников оперативникам не составило труда — в поселке их все знают. Сотрудники полиции застали нарушителей спокойствия распивающими похищенный алкоголь. В ходе обыска в доме, где происходило застолье, полицейские обнаружили муляж гранаты Ф-1, очень похожий на боевую. Неудивительно, что женщины в магазине были так сильно напуганы», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Будучи в сильном опьянении, задержанные не могли объяснить причин своего поступка. Как выяснили полицейские, нарушителями спокойствия оказались дядя и его племянник, недавно вернувшийся с вахты. Муляж гранаты он привез своему родственнику в подарок.

По факту произошедшего в отношении мужчины 1959 года рождения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия», санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.