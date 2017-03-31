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12:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Ростовчанина будут судить за размещение экстремистских материалов в сети

Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Ростова-на-Дону.

Он подозревается в совершении преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области.

По данным следствия, в 2015—2016 годах он неоднократно размещал на электронной странице одной из социальных сетей интернет материалы, в том числе с текстом, аудио и видеозаписями, возбуждающие национальную ненависть и вражду. Все они были доступны неограниченному кругу пользователей.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период от двух до трех лет, либо принудительные работы на срок от одного года до четырех лет. Его могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Кроме того, ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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