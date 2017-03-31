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17:21 (мск), источник: Prokazan.ru

На улице Татарстан девушка от скуки сожгла квартиру

В центре Казани вечером 31 марта 28-летняя девушка подожгла свою квартиру, в которой находились двое гостей — 17-летняя девушка и 18-летний парень. О происшествии сообщили в ГУ МЧС России по РТ, ряд подробностей передает «Эфир 24».

Пожар в квартире пятиэтажного дома № 16 по улице Татарстан начался около 20:30, горела двухкомнатная квартира на 4-м этаже. Из окна квартиры выглядывали три человека, они просили о помощи.

Прибывшие спасатели на всякий случай развернули под окнами горящей квартиры «куб жизни», а также начали взламывать железную дверь в квартиру. В итоге всех троих людей спасли из квартиры, остальные 20 жильцов из других квартир этого дома эвакуировались сами. Троих людей из горящей квартиры госпитализировали с признаками отравления угарным газом. Сам пожар потушили в 20:55.

Как рассказала уже после ЧП хозяйка квартиры, идея поджечь собственную квартиру ей пришла, когда она лежала на кровати и увидела пустую коробку пиццы и зажигалку. После этого начался пожар, при этом своих гостей девушка не знала — парня и другую девушку, якобы, привела ее подруга.

В квартире от высокой температуры в квартире оплавились натяжные потолки, при этом затопило квартиры, находящиеся на нижних этажах. Их владельцы намерены подать в суд на виновницу случившегося.

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