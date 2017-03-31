Land Rover насмерть сбил пенсионерку, гулявшую ночью по трассе

Краснодар. 31 мар. — Новая Кубань. Наезд на пешехода произошел 30 марта на автодороге «Дон».

Land Rover преодолевал 1145-й километр трассы. За рулем внедорожника находился 52-летний мужчина.

Около часа ночи дорогу решила перейти 65-летняя женщина. То, что участок трассы не был оборудовано зеброй или светофором, её не остановило. Пешеход переходила дорогу в неустановленном месте, в темное время суток, на её одежде, естественно отсутствовали какие-либо световозвращающие элементы.

В итоге Land Rover сбил женщину. По данным УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, от полученных травм она погибла на месте аварии. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшей трагедии.