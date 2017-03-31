За взятки доцент аэрокосмического факультета ЮУрГУ получил штраф
70 тысяч рублей заплатит бывший доцент за за мелкое взяточничество.
70 тысяч рублей заплатит бывший доцент за за мелкое взяточничество.
Доцент аэрокосмического факультета ЮУрГУ приговорён за взятки к штрафу в размере 70 тысяч рублей, сообщают в
В суде установлено, что бывший доцент кафедры «Теоретическая механика и основы проектирования машин» Михаил Чернобривец в 2015 году получил от четырёх студентов через посредника взятки в размере 2500, 1500, 2000, 2000 рублей за ликвидацию академической задолженности по сдаче экзамена по дисциплине «Теоретическая механика».
Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, осужденный вину признал в полном объёме.