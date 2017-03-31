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13:07 (мск), источник: АиФ Челябинск

За взятки доцент аэрокосмического факультета ЮУрГУ получил штраф

70 тысяч рублей заплатит бывший доцент за за мелкое взяточничество.

Доцент аэрокосмического факультета ЮУрГУ приговорён за взятки к штрафу в размере 70 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В суде установлено, что бывший доцент кафедры «Теоретическая механика и основы проектирования машин» Михаил Чернобривец в 2015 году получил от четырёх студентов через посредника взятки в размере 2500, 1500, 2000, 2000 рублей за ликвидацию академической задолженности по сдаче экзамена по дисциплине «Теоретическая механика».

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, осужденный вину признал в полном объёме.

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