На Кубани в результате перестрелки погибли два человека

Отмечается, что в правоохранительные органы Кавказского района поступило сообщение об обнаружении в станице Казанской тела местного жителя с огнестрельным ранением в области головы. Также в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены двое мужчин, один из которых скончался. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан 25-летний житель Кропоткина.

«Вечером 30 марта, находясь по улице Красной в станице Казанской, подозреваемый произвел из имеющегося оружия выстрелы в находящихся около бильярдной мужчин. В результате 21-летний молодой человек был убит, двое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался. По имеющейся оперативной информации, конфликт произошел ввиду ранее возникшей бытовой ссоры», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух человек, совершенное общеопасным способом», «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенных общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия». Расследование уголовного дела продолжается.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, для поиска подозреваемого полицейские объявляли сигнал «Сирена» и разослали в прилегающие районы ориентировки по его розыску, из числа личного состава отдела были созданы поисковые группы.