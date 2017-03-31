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13:13 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани в результате перестрелки погибли два человека

СОЧИ, 31 мар — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Полиция задержала жителя Кубани, устроившего в станице перестрелку во время драки, в результате которой два человека погибли, еще один с огнестрельными ранениями попал в больницу, сообщило СУСК РФ по региону.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что в правоохранительные органы Кавказского района поступило сообщение об обнаружении в станице Казанской тела местного жителя с огнестрельным ранением в области головы. Также в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены двое мужчин, один из которых скончался. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан 25-летний житель Кропоткина.

«Вечером 30 марта, находясь по улице Красной в станице Казанской, подозреваемый произвел из имеющегося оружия выстрелы в находящихся около бильярдной мужчин. В результате 21-летний молодой человек был убит, двое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался. По имеющейся оперативной информации, конфликт произошел ввиду ранее возникшей бытовой ссоры», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух человек, совершенное общеопасным способом», «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенных общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия». Расследование уголовного дела продолжается.

Как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, для поиска подозреваемого полицейские объявляли сигнал «Сирена» и разослали в прилегающие районы ориентировки по его розыску, из числа личного состава отдела были созданы поисковые группы.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска на территории района подозреваемый был задержан. Также в отдел были доставлены остальные участники конфликта. В настоящее время с ними проводится работа», — добавила она.

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