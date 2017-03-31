47-летняя женщина пострадала при ночной перестрелке в микрорайоне Юбилейном Иркутска

Ночная перестрелка произошла в микрорайоне Юбилейном Иркутска в ночь на 31 марта. В результате случившегося пострадала 47-летняя местная жительница. По данному факту проводится проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По предварительной информации, в ночное время произошел конфликт, в ходе которого неизвестные применили, предположительно, травматическое оружие.

«В настоящее время сотрудники уголовного розыска опрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливают обстоятельства произошедшего. Сыщики изучают записи камер наружного наблюдения», — отметили в ведомстве.

Граждан, обладающих сведениями о происшествии, полиция просит обратиться в дежурную часть ОП № 2 МУ МВД России «Иркутское» по телефону 42−04−51 либо 02 (102 — с мобильного).