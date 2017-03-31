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12:59 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяк сдавал в металлолом чужие катера и баржи

За мошенничество мужчина пойдёт под суд.

52-летний пермяк ответит перед судом за серию преступлений. Мужчину обвиняют в мошенничестве и краже. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, летом и осенью прошлого года житель Перми знакомился с владельцами большегрузных транспортных средств, таких, как катера, понтоны, баржи. Мужчина входил в доверие и, обладая даром красноречия, убеждал владельцев передать ему транспортные средства. Расплатиться обещал позднее, но не делал этого.

Несмотря на то, что техника была в рабочем состоянии, он её распиливал и за бесценок сдавал в пункты приёма металлолома. Всего в уголовном деле фигурируют 47 эпизодов мошенничества и одна кража. Общий причинённый ущерб потерпевшим составил свыше 7,6 млн рублей.

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