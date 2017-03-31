Пермяк сдавал в металлолом чужие катера и баржи
За мошенничество мужчина пойдёт под суд.
За мошенничество мужчина пойдёт под суд.
52-летний пермяк ответит перед судом за серию преступлений. Мужчину обвиняют в мошенничестве и краже. Как сообщает
Несмотря на то, что техника была в рабочем состоянии, он её распиливал и за бесценок сдавал в пункты приёма металлолома. Всего в уголовном деле фигурируют 47 эпизодов мошенничества и одна кража. Общий причинённый ущерб потерпевшим составил свыше 7,6 млн рублей.