Пермяк сдавал в металлолом чужие катера и баржи

52-летний пермяк ответит перед судом за серию преступлений. Мужчину обвиняют в мошенничестве и краже. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, летом и осенью прошлого года житель Перми знакомился с владельцами большегрузных транспортных средств, таких, как катера, понтоны, баржи. Мужчина входил в доверие и, обладая даром красноречия, убеждал владельцев передать ему транспортные средства. Расплатиться обещал позднее, но не делал этого.

Несмотря на то, что техника была в рабочем состоянии, он её распиливал и за бесценок сдавал в пункты приёма металлолома. Всего в уголовном деле фигурируют 47 эпизодов мошенничества и одна кража. Общий причинённый ущерб потерпевшим составил свыше 7,6 млн рублей.