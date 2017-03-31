В Воронеже «Волгу» угнали с помощью эвакуатора и разобрали
Вора удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения.
Вора удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения.
В Воронеже в феврале 48-летний горожанин заявил в полицию об угоне своей «Волги». Машина была припаркована около многоэтажки на улице Березовая Роща.
Стражи порядка изучили записи с камер наблюдения, которые установлены на пути следования вора.
«Оказалось, что машину перевозили на эвакуаторе. А подозреваемый сопровождал его на своем авто», — отметили в МВД.
29-летнего жителя Ставропольского края вскоре задержали. Он находился дома у родственников на улице Василия Кубанева. Часть деталей «Волги» изъяли в пункте разбора.
По факту кражи завели дело (ч. 2 ст. 158 УК). Ставропольцу грозит 5 лет тюрьмы.