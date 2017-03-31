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13:37 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже «Волгу» угнали с помощью эвакуатора и разобрали

Вора удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже в феврале 48-летний горожанин заявил в полицию об угоне своей «Волги». Машина была припаркована около многоэтажки на улице Березовая Роща.

Стражи порядка изучили записи с камер наблюдения, которые установлены на пути следования вора.

«Оказалось, что машину перевозили на эвакуаторе. А подозреваемый сопровождал его на своем авто», — отметили в МВД.

29-летнего жителя Ставропольского края вскоре задержали. Он находился дома у родственников на улице Василия Кубанева. Часть деталей «Волги» изъяли в пункте разбора.

По факту кражи завели дело (ч. 2 ст. 158 УК). Ставропольцу грозит 5 лет тюрьмы.

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