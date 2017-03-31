Разыскиваемый Интерполом экстремист из Таджикистана задержан в Петербурге

В Петербурге арестовали 49-летнего экстремиста из Таджикистана, передает Фонтанка. Ру. Мужчину поймали днем 30 марта у дома № 30 по Серебристому бульвару.

По информации правоохранительных органов, ранее задержанный был объявлен в международный розыск за участие в запрещенной организации «Джамаат Ансаруллах».

В ближайшее время преступника депортируют на родину, где он и пойдет под суд.