Полицейские разыскали свыше 60-ти без вести пропавших жителей Приангарья

Сотрудниками полиции 15 и 16 марта на территории Иркутской области был проведен первый этап межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск», направленной на активизацию работы по розыску преступников и без вести пропавших. За два дня было установлено 62 лица, пропавших без вести. Из них 26 несовершеннолетних, которые самовольно ушли из семьи или специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате разыскных мероприятий было установлено более 50-ти граждан, уклоняющихся от уголовной ответственности и находившихся в розыске за совершение противоправных деяний, а также 62 человека, пропавших без вести.

«Полиция напоминает, что скоро наступит время сбора черемши и папоротника и призывает граждан соблюдать меры личной безопасности. Всегда берите с собой заряженный мобильный телефон и спички, одевайтесь в яркую одежду и обязательно предупреждайте близких о своей поездке в лес», — говорится в сообщении ведомства.