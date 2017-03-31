Полицейские разыскали свыше 60-ти без вести пропавших жителей Приангарья
26 подростков самовольно ушли из семьи или спецучреждений.
26 подростков самовольно ушли из семьи или спецучреждений.
Сотрудниками полиции 15 и 16 марта на территории Иркутской области был проведен первый этап межгосударственной
В результате разыскных мероприятий было установлено более 50-ти граждан, уклоняющихся от уголовной ответственности и находившихся в розыске за совершение противоправных деяний, а также 62 человека, пропавших без вести.
«Полиция напоминает, что скоро наступит время сбора черемши и папоротника и призывает граждан соблюдать меры личной безопасности. Всегда берите с собой заряженный мобильный телефон и спички, одевайтесь в яркую одежду и обязательно предупреждайте близких о своей поездке в лес», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, сотрудниками полиции в