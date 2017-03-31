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14:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полицейские разыскали свыше 60-ти без вести пропавших жителей Приангарья

26 подростков самовольно ушли из семьи или спецучреждений.

Сотрудниками полиции 15 и 16 марта на территории Иркутской области был проведен первый этап межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск», направленной на активизацию работы по розыску преступников и без вести пропавших. За два дня было установлено 62 лица, пропавших без вести. Из них 26 несовершеннолетних, которые самовольно ушли из семьи или специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В результате разыскных мероприятий было установлено более 50-ти граждан, уклоняющихся от уголовной ответственности и находившихся в розыске за совершение противоправных деяний, а также 62 человека, пропавших без вести.

«Полиция напоминает, что скоро наступит время сбора черемши и папоротника и призывает граждан соблюдать меры личной безопасности. Всегда берите с собой заряженный мобильный телефон и спички, одевайтесь в яркую одежду и обязательно предупреждайте близких о своей поездке в лес», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, сотрудниками полиции в Усть-Илимске в течение трех часов был разыскан без вести пропавший 12-летний школьник. Мальчик был обнаружен дома у друга. Оказалось, что родителям одноклассника он сказал, что мама работает в ночную смену и разрешила ему заночевать у друга.

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