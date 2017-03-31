Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Предсказавший триумф Трампа ученый сделал прогноз для Ле Пен
Советник Путина рассказал о главном выводе из акций протеста в РФ
Кадыров и Галустян сняли шуточный ответ НАТО (видео)
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Имена «Ренат» и «Эльмира» выведут из-под запрета
Пять звезд, которые были изгоями в школе
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Путин пошутил над словами главы Исландии об армии страны - СМИ
Храбрящийся Путин, усталый Медведев посетили Север
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
СМИ: все двигатели для ракет России оказались бракованными
Храбрящийся Путин, усталый Медведев на Севере
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
9Индуистский Новый год
10Европейские деревья года
13Теракт в центре Лондона
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13:29 (мск), источник: dostup1.ru

Экс-директор риелторского агентства Челябинска осуждена за хищение у банка более 37 млн

Полушина проведет в колонии общего режима шесть лет и три месяца.

Челябинской областной суд утвердил приговор в отношении экс-директора риелторского агентства, признав Ирину Полушину виновной в хищении у банка более 37 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Облсуд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Полушиной, удовлетворил представление прокурора, частично изменил квалификацию преступлений и снизил срок наказания с шести лет восьми месяцев до шести лет трех месяцев в колонии общего режима», — сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

По ее словам, дополнительное наказание — год ограничения свободы (исполняется после освобождения из МЛС) — оставлено без изменения.

В декабре 2016 года Ленинский райсуд Челябинска признал женщину виновной в создании преступного сообщества, а также мошенничестве в сфере кредитования, организованной группой, в том числе в крупном размере.

Полушина, являясь руководителем агентства ООО «Рифей», в 2013 году создала сообщество с целью хищения денежных средств, принадлежащих одному из крупных банков. В его состав вошли сотрудники данного кредитного учреждения, специалисты-оценщики и риелторы. Участники группы оформляли на подставных лиц кредитные договоры на приобретение недвижимого имущества. Затем они представляли в банк фиктивные документы, содержащие ложные сведения о трудоустройстве и доходах, отчеты об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества с указанием завышенной стоимости. С октября 2013 по июль 2014 участники преступного сообщества похитили у банка более 37,2 млн рублей.

Кроме прокурора, приговор обжаловала сама подсудимая, которая, не отрицая своей вины, просила избавить ее от отбытия наказания в виде реального лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

В отношении остальных участников сообщества материалы уголовного дела были выделены в отдельное производство.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жительница Озерска просит наказать виновников смерти ее брата, упавшего с 8 этажа
Кремль прокомментировал вопрос ношения хиджабов в школах
Белоруссия не признала долг перед Россией за поставки газа
Жириновский: Нужно отпустить всех задержанных после митингов
Тиллерсон: главы МИД НАТО обсудят действия против «агрессии РФ»
Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры
Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя
Илона Маска пригласили на ПМЭФ
Спорт
Семак vs Семин, Гончаренко vs Скрипченко, южное дерби в Ростове Выделяем главные интриги 21-го тура чемпионата России
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов» Слова бывшего ведущего популярного телешоу в эфире «Нашего радио» возмутили не только участников проекта, но и его коллег
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Имена «Ренат» и «Эльмира» выведут из-под запрета В Госдуме предлагают не вводить норму, запрещающую называть детей аббревиатурами.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь