Экс-директор риелторского агентства Челябинска осуждена за хищение у банка более 37 млн
Полушина проведет в колонии общего режима шесть лет и три месяца.
Полушина проведет в колонии общего режима шесть лет и три месяца.
Челябинской областной суд утвердил приговор в отношении
«Облсуд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Полушиной, удовлетворил представление прокурора, частично изменил квалификацию преступлений и снизил срок наказания с шести лет восьми месяцев до шести лет трех месяцев в колонии общего режима», — сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.
По ее словам, дополнительное наказание — год ограничения свободы (исполняется после освобождения из МЛС) — оставлено без изменения.
В декабре 2016 года Ленинский райсуд Челябинска признал женщину виновной в создании преступного сообщества, а также мошенничестве в сфере кредитования, организованной группой, в том числе в крупном размере.
Полушина, являясь руководителем агентства ООО «Рифей», в 2013 году создала сообщество с целью хищения денежных средств, принадлежащих одному из крупных банков. В его состав вошли сотрудники данного кредитного учреждения,
Кроме прокурора, приговор обжаловала сама подсудимая, которая, не отрицая своей вины, просила избавить ее от отбытия наказания в виде реального лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
В отношении остальных участников сообщества материалы уголовного дела были выделены в отдельное производство.