На Западном обходе столкнулись «Нива» и фура «Вольво»

В ГИБДД сообщили, что «Нива» двигалась по обходу со стороны шоссе Космонавтов в направлении улицы Леонова. На 39 километре автодороги водитель легкового авто 1990 года рождения, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся слева в попутном направлении большегрузом «Вольво».

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Нивы», у него диагностированы многочисленные травмы головы и раны. С места ДТП мужчина госпитализирован в больницу. По факту аварии проводится проверка.