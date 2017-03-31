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13:40 (мск), источник: Новости Перми

На Западном обходе столкнулись «Нива» и фура «Вольво»

ДТП случилось 31 марта в 08:50 в Индустриальном районе Перми. В результате аварии травмы получил водитель легкового автомобиля.

В ГИБДД сообщили, что «Нива» двигалась по обходу со стороны шоссе Космонавтов в направлении улицы Леонова. На 39 километре автодороги водитель легкового авто 1990 года рождения, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся слева в попутном направлении большегрузом «Вольво».

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Нивы», у него диагностированы многочисленные травмы головы и раны. С места ДТП мужчина госпитализирован в больницу. По факту аварии проводится проверка.

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