Бомжа и его напарницу обвиняют в ограблении дома в Челябинске

Полиция в Челябинске задержала мужчину и женщину, которых подозревают в ограблении частного дома по улице Трубосварочная, сообщает отдел связей со СМИ УМВД России по городу Челябинску.

Всё произошло 29 марта 2017 года — прямо посреди дня преступники разбили окно в доме № 6 и вынесли телевизор, ноутбук, продукты питания. Общая сумма похищенного — 52 тысячи рублей.

Удалось задержать двух подозреваемых — мужчину 1989 года рождения, который нигде не работает и не живёт. Ранее бомж уже был судим и отбывал наказание. Была у него и напарница 1974 года рождения — она тоже нигде не работает. Похищенное удалось найти вернуть законному владельцу. Мужчина сейчас сидит в следственном изоляторе, а с женщины взяли подписку о невыезде. В полиции возбудили уголовное дело по обвинению в краже.