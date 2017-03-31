Сильный ветер сорвал крышу со здания в Новосибирске
Оперативные службы не получали информации о данном ЧП, по предварительной информации, никто не пострадал.
Оперативные службы не получали информации о данном ЧП, по предварительной информации, никто не пострадал.
Сильный ветер сорвал крышу со здания в Новосибирске, видеозапись в редакцию «Вестей» прислали очевидцы (Осторожно, видео содержит ненормативную лексику!).
Инцидент произошел в Калининском районе Новосибирска. Ветер сорвал крышу с двухэтажного административного здания.
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В Муниципальной
В ЕДДС Новосибирска «Вестям» заявили, что здание административное, поэтому последствия разрушений собственники будут устранять самостоятельно.