Сильный ветер сорвал крышу со здания в Новосибирске, видеозапись в редакцию «Вестей» прислали очевидцы (Осторожно, видео содержит ненормативную лексику!).

Инцидент произошел в Калининском районе Новосибирска. Ветер сорвал крышу с двухэтажного административного здания.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области «Вестям» заявили, что на место данного ЧП сотрудников МЧС не вызывали.

В Муниципальной аварийно-спасательной службе также заявили, что не получали информации о данном ЧП.

В ЕДДС Новосибирска «Вестям» заявили, что здание административное, поэтому последствия разрушений собственники будут устранять самостоятельно.