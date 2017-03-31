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13:37 (мск), источник: СуперОмск

Стали известны подробности падения девочки с шестого этажа в Омске

Следственный комитет начал проверку инцидента с падением полуторагодовалой девочки из окна шестого этажа дома № 12/1 на улице Химиков.

Напомним, ребенок выпал из окна вчера, 30 марта, днем. Девочка получила лишь ушибы мягких тканей без угрозы для жизни. По одной версии, девочку спас находившийся под окнами сугроб, по другой — сугроба рядом с домом не было, а падение смягчил надетый на ребенка пуховик.

Сейчас стали известны подробности инцидента. Оказалось, что окно после уборки открыла родственница девочки перед выходом всей семьей на улицу на прогулку. По возвращении бабушка стала помогать раздеться прадеду, когда ребенок забежал в комнату и залез на подоконник, сообщает пресс-служба омского Следкома.

При этом семья пострадавшей девочки характеризовалась положительно, на учете не состояла. Известно, что мать воспитывает детей одна — старшего сына и дочь.

По факту действий взрослых, оставивших ребенка без присмотра, проводится проверка.

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