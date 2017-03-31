Причиной тройного убийства и поджога дома в Новороссийске стал семейный конфликт

О трагедии в Новороссийске ранее сообщал «Югополис». Рано утром 31 марта загорелся частный дом на улице Вишневой. Прибывшие пожарные после ликвидации огня обнаружили на пепелище 4 тела с огнестрельными ранениями.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, установлено, что в сгоревшем доме проживали 53-летняя местная жительница, ее 33-летняя дочь и 34-летний супруг дочери. По предварительным данным, между хозяйкой дома и ее бывшим 60-летним сожителем был имущественный спор, они конфликтовали.

По версии следствия, прибыв утром к дому бывшей сожительницы, мужчина застрелил из ружья ее зятя, открывавшего ворота. Увидев происходящее из дома, женщина успела нажать на тревожную кнопку и вызвать сотрудников Росгвардии. Между тем, мужчина проследовал в дом и убил обеих женщин. После этого он поджег дом и выстрелил себе в голову. Впоследствии возгорание было локализовано сотрудниками МЧС.

Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц». Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.