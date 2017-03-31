Причиной тройного убийства и поджога дома в Новороссийске стал семейный конфликт
Согласно предварительным данным, убийца, расправившись с жертвами, покончил с собой.
Согласно предварительным данным, убийца, расправившись с жертвами, покончил с собой.
О трагедии в Новороссийске ранее сообщал «Югополис». Рано утром 31 марта загорелся частный дом на улице Вишневой. Прибывшие пожарные после ликвидации огня обнаружили на пепелище 4 тела с огнестрельными ранениями.
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По версии следствия, прибыв утром к дому бывшей сожительницы, мужчина застрелил из ружья ее зятя, открывавшего ворота. Увидев происходящее из дома, женщина успела нажать на тревожную кнопку и вызвать сотрудников Росгвардии. Между тем, мужчина проследовал в дом и убил обеих женщин. После этого он поджег дом и выстрелил себе в голову. Впоследствии возгорание было локализовано сотрудниками МЧС.
Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц». Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.