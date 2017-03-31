Водитель краснодарской маршрутки, из которой выпала девушка, оштрафован
Руководитель
Руководитель
Как сообщал «Югополис», видео дорожного происшествия, случившегося в Краснодаре 29 марта, появилось в интернете. Его посмотрело большое количество пользователей. На нем видно, как девушка на ходу выпрыгивает из маршрутки, двигавшейся с открытой дверью, и ударяется головой о стоящий рядом автомобиль. Видеоролик привлек внимание правоохранительных органов. Представителя
Об итогах состоявшегося разговора «Югополису» сообщил руководитель
— Водитель сообщил, что у автобуса сломалась дверь. Он высадил пассажиров, но одна девушка попросила подвезти ее еще одну остановку. Затем она выпала из маршрутки и ударилась о стоявшую рядом машину. За нарушение правил перевозки пассажиров водитель оштрафован на 500 рублей. С руководителем