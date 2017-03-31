Водитель краснодарской маршрутки, из которой выпала девушка, оштрафован

Как сообщал «Югополис», видео дорожного происшествия, случившегося в Краснодаре 29 марта, появилось в интернете. Его посмотрело большое количество пользователей. На нем видно, как девушка на ходу выпрыгивает из маршрутки, двигавшейся с открытой дверью, и ударяется головой о стоящий рядом автомобиль. Видеоролик привлек внимание правоохранительных органов. Представителя компании-первозчика и водителя маршрутки вызвали в отдел ГИБДД для объяснений.

Об итогах состоявшегося разговора «Югополису» сообщил руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.