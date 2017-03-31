Верховный суд Татарстана отменил арест финансового директора «Сувар Девелопмента»

«Постановление о домашнем аресте в отношении Семенова отменено», — уточнили в пресс-службе суда.

Также в пятницу Верховный суд освободил в зале суда генерального директора компании Андрея Мочалова.

Ранее Советский районный суд Казани поместил под домашний арест до 16 апреля Мочалова и Семенова по делу Татфондбанка в связи с подозрениями в мошеннических действиях.

По данным, представленным на сайте компании, «Сувар Девелопмент» — крупнейший застройщик на территории Татарстана. На сегодняшний день татарстанский девелопер реализует более 30 строительных проектов в девяти городах России. В общей сложности в портфеле компании 1,6 млн кв. метров недвижимости.