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14:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Хакеры заразили компьютеры тысячи сторонников «Исламского государства»

Хакеры взломали новостной сайт запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Amaq и внедрили вредоносный софт. Об этом сообщает Vocativ.

Источник: Reuters
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Под видом установки Flash Player посетители скачивают опасное программное обеспечение, которое позволяет хакерам удаленно получать информацию с инфицированных компьютеров. Кроме того, вредоносная программа может быть установлена на мобильные устройства на базе Android и использована для шпионажа за юзерами: она отслеживает местоположения по GPS и открывает доступ к СМС, фотографиям, видео и контактам мобильного телефона.

Администраторы Amaq предупредили посетителей об угрозе в своем Telegram-канале, отмечает издание. Кроме того, предупреждение распространили на форумах, посвященных ИГ.

На данный момент ни одна из хакерских группировок не взяла на себя ответственность за взлом сайта, но в Twitter-аккаунте одного из членов связанной с Anonymous группировкой появились сообщение «Мы идем за вами» и упоминание портала Amaq.

Одно из подразделений Anonymous активно противостоит исламистам в интернете. Неизвестные хакеры постоянно выслеживают активных последователей ИГ в Twitter и взламывают их.

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