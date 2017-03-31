Хакеры заразили компьютеры тысячи сторонников «Исламского государства»

Под видом установки Flash Player посетители скачивают опасное программное обеспечение, которое позволяет хакерам удаленно получать информацию с инфицированных компьютеров. Кроме того, вредоносная программа может быть установлена на мобильные устройства на базе Android и использована для шпионажа за юзерами: она отслеживает местоположения по GPS и открывает доступ к СМС, фотографиям, видео и контактам мобильного телефона.

Администраторы Amaq предупредили посетителей об угрозе в своем Telegram-канале, отмечает издание. Кроме того, предупреждение распространили на форумах, посвященных ИГ.