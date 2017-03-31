Хакеры заразили компьютеры тысячи сторонников «Исламского государства»
Хакеры взломали новостной сайт запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Amaq и внедрили вредоносный софт. Об этом сообщает Vocativ.
Хакеры взломали новостной сайт запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Amaq и внедрили вредоносный софт. Об этом сообщает Vocativ.
Под видом установки Flash Player посетители скачивают опасное программное обеспечение, которое позволяет хакерам удаленно получать информацию с инфицированных компьютеров. Кроме того, вредоносная программа может быть установлена на мобильные устройства на базе Android и использована для шпионажа за юзерами: она отслеживает местоположения по GPS и открывает доступ к СМС, фотографиям, видео и контактам мобильного телефона.
Администраторы Amaq предупредили посетителей об угрозе в своем
На данный момент ни одна из хакерских группировок не взяла на себя ответственность за взлом сайта, но в
Одно из подразделений Anonymous активно противостоит исламистам в интернете. Неизвестные хакеры постоянно выслеживают активных последователей ИГ в Twitter и взламывают их.