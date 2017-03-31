В Красноярском крае изъяли 8 тысяч бутылок контрафактной водки

Полицейские города Назарово в гараже 28-летнего местного жителя нашли 8 тысяч бутылок водки с поддельной маркировкой, сообщает МВД по Красноярскому краю.

В настоящее время партия контрафактного алкоголя изъята и отправлена на исследование, которая показала, что содержимое изъятых бутылок жизни и здоровью граждан опасности не представляет. Однако производство контрафактного алкоголя попадает под статью «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками в особо крупном размере», которая предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.