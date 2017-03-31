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15:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

В Иркутской области депутата задержали за избиение односельчанина

Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Действующему депутату Качугского района Иркутской области предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю, сообщила в пятницу пресс-служба СУ СКР.

По версии следствия, в августе 2015 года группа из трех человек, в которую входил депутат, совершила нападение на ранее знакомого им жителя райцентра Качуг.

«Мужчины, находясь в помещении мастерской, расположенной во дворе дома в Качуге, продолжительное время избивали потерпевшего металическими и деревянными предметами», — говорится в сообщении.

Пострадавший получил многочисленные переломы и закрытую черепно-мозговую травму.

В настоящее время депутат думы и еще один обвиняемый задержаны. Третий фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

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