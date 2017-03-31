Новосибирские спасатели потушили пожар на 50-метровой высоте
НОВОСИБИРСК, 31 марта, РИА ФедералПресс. В Новосибирске загорелась кабина башенного крана. Как сообщает
НОВОСИБИРСК, 31 марта, РИА ФедералПресс. В Новосибирске загорелась кабина башенного крана. Как сообщает
Сообщение о происшествии в Октябрьском районе поступило в 8:46. Ликвидацию пожара осложнил сильный ветер, который не позволил тушить огонь с автоколенчатого подъемника.
Сотрудники МЧС поднялись вверх по лестнице крановщика и за минуту затушили пламя и горящие электрокабели.
«ФедералПресс» напоминает, сегодня утром в Черепановском районе произошла авария на подстанции. Без света остались больше 36 тысяч человек из 48 населенных пунктов.