Новосибирские спасатели потушили пожар на 50-метровой высоте

Сообщение о происшествии в Октябрьском районе поступило в 8:46. Ликвидацию пожара осложнил сильный ветер, который не позволил тушить огонь с автоколенчатого подъемника.

Сотрудники МЧС поднялись вверх по лестнице крановщика и за минуту затушили пламя и горящие электрокабели.