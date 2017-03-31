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13:35 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новосибирские спасатели потушили пожар на 50-метровой высоте

НОВОСИБИРСК, 31 марта, РИА ФедералПресс. В Новосибирске загорелась кабина башенного крана. Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, инцидент произошел на высоте 50 метров.

Сообщение о происшествии в Октябрьском районе поступило в 8:46. Ликвидацию пожара осложнил сильный ветер, который не позволил тушить огонь с автоколенчатого подъемника.

Сотрудники МЧС поднялись вверх по лестнице крановщика и за минуту затушили пламя и горящие электрокабели.

«ФедералПресс» напоминает, сегодня утром в Черепановском районе произошла авария на подстанции. Без света остались больше 36 тысяч человек из 48 населенных пунктов.

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