Крыша детсада под Новосибирском едва не рухнула на жилой дом

Дмитрий Щербаков, корреспондент: «Конструкция представляет из себя настил из досок, толщиной в 10 сантиметров, покрытый гофрированным железом. Детей в садике не было, поэтому удалось избежать жертв и пострадавших. Конструкции крыши не хватило двух метров, чтобы не упасть на соседний жилой дом. Его жительница сказала, что был страшный грохот. Сейчас крыша детсадика лежит возле здания. Работают строители. Они должны в авральном режиме восстановить конструкцию, чтобы помещение детсада не залило в случае дождя. Эксперты ищут виновников произошедшего. В 2015 году эту крышу ремонтировала подрядная организация, её представители тоже на месте ЧП. Решение о работе детсада с понедельника будет принято на грядущих выходных».