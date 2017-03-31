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15:49 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

СК завел дело о гибели двоих кубанцев в перестрелке

КРАСНОДАР, 31 марта, РИА ФедералПресс. Следователи возбудили уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ после гибели двоих жителей Кавказского района Краснодарского края в результате потасовки.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, по подозрению в совершении преступлений уже задержан 25-летний житель Кропоткина. Дело в отношении него возбуждено по статьям: «Убийство двух человек, совершенное общеопасным способом», «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенных общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия».

Кроме того, стали известны подробности произошедшего. Потасовка произошла около бильярдной в станице Казанской. По предварительной информации, конфликт произошел ввиду ранее возникшей бытовой ссоры.

Как писал «ФедералПресс» ранее, в одной из станиц Кавказского района Краснодарского края произошло мелкое дорожно-транспортное происшествие, которое переросло в перестрелку. В результате инцидента погибли два человека. Еще трое участников потасовки госпитализированы.

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