СК завел дело о гибели двоих кубанцев в перестрелке

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, по подозрению в совершении преступлений уже задержан 25-летний житель Кропоткина. Дело в отношении него возбуждено по статьям: «Убийство двух человек, совершенное общеопасным способом», «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенных общеопасным способом» и «Незаконный оборот оружия».

Кроме того, стали известны подробности произошедшего. Потасовка произошла около бильярдной в станице Казанской. По предварительной информации, конфликт произошел ввиду ранее возникшей бытовой ссоры.