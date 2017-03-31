СК завел дело о гибели двоих кубанцев в перестрелке
КРАСНОДАР, 31 марта, РИА ФедералПресс. Следователи возбудили уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ после гибели двоих жителей Кавказского района Краснодарского края в результате потасовки.
КРАСНОДАР, 31 марта, РИА ФедералПресс. Следователи возбудили уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ после гибели двоих жителей Кавказского района Краснодарского края в результате потасовки.
Как сообщили в
Кроме того, стали известны подробности произошедшего. Потасовка произошла около бильярдной в станице Казанской. По предварительной информации, конфликт произошел ввиду ранее возникшей бытовой ссоры.
Как писал «ФедералПресс» ранее, в одной из станиц Кавказского района Краснодарского края произошло мелкое