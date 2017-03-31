В Воронеже сбивший 94-летнего ветерана водитель «КАМАЗа» попал под следствие

Силовики возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего водителя «КАМАЗа», который насмерть сбил 94-летнего почетного гражданина Воронежской области Михаила Елфимова. Автомобилист наехал на ветерана, двигаясь задним ходом, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 31 марта.

По данным ведомства, ДТП у дома № 53 по улице Пролетарская произошла в 11:20 понедельника, 27 марта. Ветеран скончался на месте аварии. Через два дня после трагедии, 29 марта, родственники 94-летнего почетного гражданина Воронежской области предоставили РИА «Воронеж» видео с места ДТП.

Полицейские заподозрили 41-летнего водителя грузовика в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Максимальное наказание по статье — 5 лет лишения свободы.

Михаил Елфимов родился в июле 1922 года. Ушел на фронт в 1942 году, участвовал в освобождении Воронежа. Михаил Елфимов — почетный гражданин Воронежской области, кавалер ордена Отечественной войны второй степени, награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги». Закончил войну в Праге в звании старшего лейтенанта. Более 50 лет (с 1946 года) проработал учителем в школе № 16.



Ветеран неоднократно становился героем материалов воронежских СМИ, фронтовик рассказывал о местах боевой славы и об освобождении Воронежа.