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15:48 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербурженка «заминировала» памятник Кирову на Нарвской заставе

Женщина заявила, что монумент взлетит на воздух.

Источник: AP 2017

В Петербурге телефонная хулиганка «заминировала» памятник революционеру Сергею Кирову, передает информагентство Nation News. Инцидент произошел ночью 30 марта.

Неизвестная женщина позвонила по номеру «02» и заявила, что монумент на проспекте Стачек взлетит на воздух. Сотрудники правоохранительных органов исследовали территорию по указанному адресу и не нашли никаких взрывоопасных веществ.

Полицейским удалось установить номер телефона и адрес «террористки». 50-летнюю женщину задержали в одной из квартир дома № 50 по Искровскому проспекту. По предварительным данным, петербурженка решила сообщить о бомбе из хулиганских побуждений.

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