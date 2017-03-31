Петербурженка «заминировала» памятник Кирову на Нарвской заставе

В Петербурге телефонная хулиганка «заминировала» памятник революционеру Сергею Кирову, передает информагентство Nation News. Инцидент произошел ночью 30 марта.

Неизвестная женщина позвонила по номеру «02» и заявила, что монумент на проспекте Стачек взлетит на воздух. Сотрудники правоохранительных органов исследовали территорию по указанному адресу и не нашли никаких взрывоопасных веществ.

Полицейским удалось установить номер телефона и адрес «террористки». 50-летнюю женщину задержали в одной из квартир дома № 50 по Искровскому проспекту. По предварительным данным, петербурженка решила сообщить о бомбе из хулиганских побуждений.