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14:08 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге задержали мертвецки пьяного водителя: он едва стоял на ногах

Водитель «Хенде», которого задержали сотрудники ГИББД на улице Луганской в Екатеринбурге, был настолько пьян, что не мог ничего пояснить, плохо контролировал свои действия и едва стоял на ногах.

Как сообщили в Управлении ГИББД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель и пассажир автомобиля «Нива» заметили легковой автомобиль «Хенде», водитель которого вел себя неадекватно: ехал с небольшой скоростью, вилял из стороны в сторону.

В итоге неравнодушные граждане преградили путь своей «Нивой», забрали у водителя ключи, усмирили его попытки драться, посадили его на заднее сидение его авто и позвонили в ГИБДД.

«Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место, были удивлены и поражены, в каком состоянии находится мужчина, который незадолго до этого управлял автомобилем: он был просто мертвецки пьян. Инцидент произошел вчера в середине рабочего дня, когда на дорогах большое количество транспорта и пешеходов. Можно только предположить, сколько бед мог натворить этот водитель», — сообщили в ГИБДД.

При проверке документов выяснилось, что мужчина уже лишен права управления за нетрезвое вождение в мае 2016 года. А вчера он был настолько пьян, что даже не мог согласиться с процедурой освидетельствования на состояние опьянения. Сотрудники ГИБДД составили административные материалы за отказ от прохождения освидетельствования, а также материалы для привлечения водителя к уголовной ответственности. Автомобиль был помещен на специализированную автостоянку.

Управление ГИБДД Свердловской области призывает граждан незамедлительно сообщать в полицию, если они стали свидетелями пьяного вождения. В кратчайшие сроки сотрудники Госавтоинспекции прибудут на указанное место и проверят состояние водителя, в котором он находится за рулем.

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