В Новосибирске за сутки ветер сорвал 21 крышу

Пока что именно эти кадры претендуют на статус «самого страшного видео дня». Офисное здание на Богдана Хмельницкого, 69. Его кровлю ветер треплет, как простыню на верёвке. Двое мужчин наблюдают, решая, позвонить начальству или нет. Поздно.

Опасными, формально, считаются порывы ветра, превышающие по скорости 25 метров в секунду. Прогноз был лишь на 22 метра, но и этого хватило, чтобы полетели крыши. Сразу ясно, кто плохой строитель. Жаль, только что эта проверка качества — такая опасная для людей. К обеду в Городскую диспетчерскую поступило более 20 обращений по кровлям, к пяти часам — на семи домах продолжаются работы.