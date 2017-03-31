В Новосибирске за сутки ветер сорвал 21 крышу
Регион — под ударом стихии: в области бушует штормовой ветер. Последствия — поваленные деревья, сорванные крыши, обрыв проводов.
Регион — под ударом стихии: в области бушует штормовой ветер. Последствия — поваленные деревья, сорванные крыши, обрыв проводов.
Пока что именно эти кадры претендуют на статус «самого страшного видео дня». Офисное здание на Богдана Хмельницкого, 69. Его кровлю ветер треплет, как простыню на верёвке. Двое мужчин наблюдают, решая, позвонить начальству или нет. Поздно.
Опасными, формально, считаются порывы ветра, превышающие по скорости 25 метров в секунду. Прогноз был лишь на 22 метра, но и этого хватило, чтобы полетели крыши. Сразу ясно, кто плохой строитель. Жаль, только что эта проверка качества — такая опасная для людей. К обеду в Городскую диспетчерскую поступило более 20 обращений по кровлям, к пяти часам — на семи домах продолжаются работы.
Количество сломанных деревьев пока подсчитать трудно. Есть пример, когда ствол перегородил дорогу, есть случай с веткой, пробившей стекло автомобиля. А вот на ул. Богаткова часть раздвоенного ствола упала прямо на застеклённые лоджии на уровне седьмого этажа. Говорят, ликвидировать трудно — слишком высоко и опасно.
Звонки о любых чрезвычайных происшествиях в Новосибирске принимает Единая дежурная диспетчерская служба 051. Каждое обращение обрабатывают, и пока расслабляться времени нет. По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток новосибирцев ожидает такая же погода.