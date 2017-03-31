Пока в метро не работают светофоры, пассажиров повезут автобусы
Проблемы на второй, «синей», ветке петербургского метро продолжаются в южной части города. Часть пассажиропотока возьмёт на себя наземный транспорт.
Проблемы на второй, «синей», ветке петербургского метро продолжаются в южной части города. Часть пассажиропотока возьмёт на себя наземный транспорт.
Проблемы на второй, «синей», ветке петербургского метро продолжаются в южной части города. Часть пассажиропотока возьмёт на себя наземный транспорт.
Как сообщает
Оплата проезда будет взиматься по установленному тарифу (40 рублей), в автобусах будут действовать все виды проездных билетов.
Трасса движения автобусов:
Московский проспект, площадь Победы, Московское шоссе, проспект Юрия Гагарина, улица Ленсовета, Дунайский проспект, Дунайский путепровод, Дунайский проспект, Купчинская улица, улица Ярослава Гашека, Балканская площадь.
Напомним, с раннего утра поезда по «синей» ветке ходили с большими интервалами. Причиной стало отключение светофоров