Пока в метро не работают светофоры, пассажиров повезут автобусы

Проблемы на второй, «синей», ветке петербургского метро продолжаются в южной части города. Часть пассажиропотока возьмёт на себя наземный транспорт.

Как сообщает пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс», в связи с аварийными работами от станции метро «Купчино» до «Московской» в вечерний час пик будут ходить дополнительные автобусы. «Пассажиравтотранс» организует движение по временному маршруту № С2 с остановками у «Московской», «Звездной» и «Купчино» с 16 часов и до окончания движения.

Оплата проезда будет взиматься по установленному тарифу (40 рублей), в автобусах будут действовать все виды проездных билетов.

Трасса движения автобусов:

Московский проспект, площадь Победы, Московское шоссе, проспект Юрия Гагарина, улица Ленсовета, Дунайский проспект, Дунайский путепровод, Дунайский проспект, Купчинская улица, улица Ярослава Гашека, Балканская площадь.