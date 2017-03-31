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14:15 (мск), источник: Водитель Петербурга

Пока в метро не работают светофоры, пассажиров повезут автобусы

Проблемы на второй, «синей», ветке петербургского метро продолжаются в южной части города. Часть пассажиропотока возьмёт на себя наземный транспорт.

Проблемы на второй, «синей», ветке петербургского метро продолжаются в южной части города. Часть пассажиропотока возьмёт на себя наземный транспорт.

Как сообщает пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс», в связи с аварийными работами от станции метро «Купчино» до «Московской» в вечерний час пик будут ходить дополнительные автобусы. «Пассажиравтотранс» организует движение по временному маршруту № С2 с остановками у «Московской», «Звездной» и «Купчино» с 16 часов и до окончания движения.

Оплата проезда будет взиматься по установленному тарифу (40 рублей), в автобусах будут действовать все виды проездных билетов.

Трасса движения автобусов:

Московский проспект, площадь Победы, Московское шоссе, проспект Юрия Гагарина, улица Ленсовета, Дунайский проспект, Дунайский путепровод, Дунайский проспект, Купчинская улица, улица Ярослава Гашека, Балканская площадь.

Напомним, с раннего утра поезда по «синей» ветке ходили с большими интервалами. Причиной стало отключение светофоров из-за неисправности многожильного сигнального кабеля.

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