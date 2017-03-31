Средний размер взяток озвучили бизнесмены Казахстана

«Размер средней взятки мы градировали по двум категориям. Первое — размер взятки в местных исполнительных органах власти — от 38 тыс. тенге до 488 тыс. тенге — разовые платы. Это в зависимости от разных сфер и регионов. (…) Но это не факт. Это ощущение предпринимателей. Когда ставили вопрос, мы специально ранжировали от 30 тыс. до 50 тыс., от 50 тыс. до 100 тыс. Предприниматель ставил отметку, потому что очень сложно сказать открыто о размере таких платежей», — сообщил на пресс-конференции в СЦК заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Рустам Журсунов.

Как пояснила директор Центра отраслевого анализа АО «Институт экономических исследований» МНЭ РК Айжан Тулепбекова, частоту возникновения коррупционных схем оценивали по четырехбалльной шкале: 1 — очень сильно распространено и 4 — никогда не встречается.

«В целом опрос показал, что по центральным госорганам частота коррупционных схем превышает 3,4% балла, что говорит о достаточно низком уровне частоты возникновения коррупционных схем. По частоте коррупционных схем в группу с умеренным уровнем коррупции вошли Жамбылская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Актюбинская области. В группу с незначительным уровнем коррупции по результатам опроса вошли Мангистауская, Кызылординская, Атырауская области, Астана и Алматы. В группу с низким уровнем коррупции — Южно-Казахстанская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Алматинская, Павлодарская и Акмолинская области. В среднем по стране предприниматели оценивают частоту коррупционных схем выше трех баллов, что говорит о достаточно низком уровне распространенности возникновения коррупционных схем», — рассказала Айжан Тулепбекова.