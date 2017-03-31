В Башкирии вот уже несколько месяцев ищут молодого парня
В Башкирии вот уже несколько месяцев разыскивают 36-летнего Бальших Юрия Александровича из Туймазов.
В Башкирии вот уже несколько месяцев разыскивают 36-летнего Бальших Юрия Александровича из Туймазов.
Как сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан», в последний раз его видели 31 января в родном городе Туймазы.
Известно, что он был одет в черную шапку, спортивную
Приметы: рост — 170 см, телосложение худощавое, русые волосы, зеленые глаза,
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