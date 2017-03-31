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14:56 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии вот уже несколько месяцев ищут молодого парня

В Башкирии вот уже несколько месяцев разыскивают 36-летнего Бальших Юрия Александровича из Туймазов.

Как сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан», в последний раз его видели 31 января в родном городе Туймазы.

Известно, что он был одет в черную шапку, спортивную серовато-черную куртку, черные джинсы и черные полусапоги.

Приметы: рост — 170 см, телосложение худощавое, русые волосы, зеленые глаза,

Все, кто видел или обладает какой-либо информацией просят обратится по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02, 102.

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