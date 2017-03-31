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15:15 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани из-за угрозы разлива водохранилища эвакуировали 191 человека

На Кубани, по информации администрации края и МЧС региона, возникла угроза разлива Крюковского водохранилища.

Берега искусственного водоема, расположенного в 30 километрах от Краснодара, просели на 1,5−2 метра. Это создало угрозу прорыва дамбы водохранилища, где содержится более 100 тысяч кубометров воды, и затопления всех соседних территорий и станиц.

Из ближайших хуторов немедленно эвакуировали 191 человека, из которых 45 — дети. После этого спасатели МЧС приступили к предотвращению возможной катастрофы. Сначала почти в два раза увеличили сброс воды из водохранилища: с 28,4 до 70 кубометров в секунду. После этого начали наращивать просевшие берега дамбы.

В район ЧП было направлено 353 человека и 156 единиц техники.

— Выставили четыре световые башни. Вечером 30 марта на месте происшествия работали три бульдозера, три экскаватора и 44 самосвала. 30 из них возили валуны, а 14 — землю и глину, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. — На данный момент отсыпано более 1,3 тысячи кубометров грунта, что позволило увеличить высоту дамбы в районе просадки земли на метр.

Сейчас в селе Михайловском — ближайшем от водохранилища — дежурят 28 автобусов, которые способны за раз перевезти 1120 человек, если потребуется их срочная эвакуация. Однако специалисты говорят, что после наращивания берегов дамбы, прорыв водохранилища уже вряд ли возможен.

По информации пресс-службы главы региона, губернатор Вениамин Кондратьев поручил держать ситуацию вокруг дамбы Крюковского водохранилища на контроле и ежечасно докладывать ему об обстановке.

— Сейчас ситуация не критическая. Был организован сброс воды. Линия уровня воды ниже уровня поверхности дамбы, — рассказал на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям глава Северского района. Адам Джарим. — Ведутся работы по укреплению дамбы там, где произошло проседание грунта.

По поручению губернатора в районе организовано оповещение жителей, в том числе проведен подворовой обход. На случай чрезвычайной ситуации жителей села Михайловского готовы принять в пунктах временного размещения в станице Северской, поселке Ильском и селе Львовском. В социальные учреждения Горячего Ключа перевезены 27 человек из дома престарелых села Михайловского.

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