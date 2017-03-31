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15:15 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале судят бизнесмена, напавшего с ножом и топором на двух человек

На Среднем Урале перед судом предстанет индивидуальный предприниматель. Его обвиняют в покушении на убийство двух человек.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, вечером 1 января этого года коммерсант прибыл на территорию энергоснабжающей организации по улице Советской в Среднеуральске, где из личной неприязни напал на двух сотрудников. Для этого злоумышленник использовал принесенные с собой нож и топор, сопровождая свои действия угрозами убийством.

В результате одной из жертв были причинены телесные повреждения. Нападавший был обезврежен самими потерпевшими, которые немедленно вызвали сотрудников полиции.

Сейчас уголовное дело бизнесмена-агрессора направлено в суд для рассмотрения по существу.

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