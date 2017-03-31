На Среднем Урале судят бизнесмена, напавшего с ножом и топором на двух человек

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, вечером 1 января этого года коммерсант прибыл на территорию энергоснабжающей организации по улице Советской в Среднеуральске, где из личной неприязни напал на двух сотрудников. Для этого злоумышленник использовал принесенные с собой нож и топор, сопровождая свои действия угрозами убийством.

В результате одной из жертв были причинены телесные повреждения. Нападавший был обезврежен самими потерпевшими, которые немедленно вызвали сотрудников полиции.