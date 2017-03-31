По Омской области разгуливал бомж с самодельным пистолетом

По его словам, оружие он сделал из подручных средств на местном полигоне бытовых отходов и хранил его в заброшенном здании на окраине поселка, а иногда носил с собой.

Баллистическая экспертиза показала, что оружие является самодельным гладкоствольным дульнозарядным шомпольным пистолетом раздельного заряжения и пригодно для стрельбы, сообщает пресс-служба омской полиции. Поэтому по факту незаконного изготовления и хранения оружия было возбуждено уголовное дело, за что бездомному грозит до 5 лет лишения свободы.