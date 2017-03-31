По Омской области разгуливал бомж с самодельным пистолетом
Вчера, 30 марта, в райцентре Любинского района задержали ранее судимого 42-летнего мужчину без определенного места жительства с самодельным огнестрельным оружием.
Вчера, 30 марта, в райцентре Любинского района задержали ранее судимого 42-летнего мужчину без определенного места жительства с самодельным огнестрельным оружием.
По его словам, оружие он сделал из подручных средств на местном полигоне бытовых отходов и хранил его в заброшенном здании на окраине поселка, а иногда носил с собой.
Баллистическая экспертиза показала, что оружие является самодельным гладкоствольным дульнозарядным шомпольным пистолетом раздельного заряжения и пригодно для стрельбы, сообщает