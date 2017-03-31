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15:09 (мск), источник: Новости Перми

В Перми сына цыганского барона обвинили в мошенничестве

Пермский краевой суд 31 марта поддержал ходатайство полиции о взятии под стражу Романа Фрункова, обвиняемого в групповом особо крупном мошенничестве. 37-летний житель микрорайона Чапаевский в Перми назвал себя сыном умершего цыганского барона и заявил, что все происходящее — происки врагов.

Фрунков был задержан 21 марта и допрошен в качестве подозреваемого. 22 марта Свердловский районный суд Перми отправил его в СИЗО. На другой день было предъявлено обвинение. По версии полиции, группа лиц с участием Фрункова в период с 13 по 15 февраля под предлогом перевозки из Перми в Магнитогорск похитила кабельно-проводниковую продукцию ООО «Камский кабель» на сумму более 3,5 млн рублей. Предполагаемые соучастники дали изобличающие показания, в том числе о совершении других аналогичных преступлений. Сам обвиняемый отрицает причастность к криминалу и утверждает, что с 15 по 20 февраля его не было в Перми.

«Я в шоке. Не знаю, за что здесь нахожусь. Ничего не понимаю. То, что мне вменяют, это полная ложь и полная чушь. Я хорошо зарабатываю и без этого. Может, я что-то и купил, может, мне что-то и привезли. Я не вор, не мошенник, не преступник. У меня отец был бароном. Он умер. Я работаю по его стопам. Ничего чужого мне не надо. Ворвались в мой дом, взяли — опозорили перед всем табором. У меня есть враги. Я гоняю этих алкашей и наркоманов. У нас такие законы!» — заявил Фрунков 31 марта на заседании Пермского краевого суда.

Адвокат Олег Загребин представил документы на дом, который принадлежит Алексею Фрункову — дяде обвиняемого Фрункова и в котором племяннику гарантировано проживание на время домашнего ареста, а также два млн рублей для внесения залога.
«У него четверо несовершеннолетних детей и один взрослый. Жена ухаживает за младшим ребенком. Табор из микрорайонов Чапаевский и Январский просит изменить избранную меру пресечения. Иначе нарушается принцип гуманизма», — сказал защитник.

«Взятие под стражу не нарушает принцип гуманизма. Фрункову предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено до 10 лет лишения свободы. С учетом обвинения в хищении 3,5 миллионов рублей денежный залог в 2 миллиона не является соразмерным», — возразил прокурор Максим Денисов.

Судья Светлана Бадина оставила обвиняемого в СИЗО до 18 мая. Апелляционная инстанция 31 марта согласилась со взятием под стражу другого предполагаемого соучастника — Романа Жукова.

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