Неизвестный ограбил инкассаторов в Нижнем Новгороде утром 31 марта
Неизвестный ограбил инкассаторов в Нижнем Новгороде утром 31 марта 2017 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в
Неизвестный ограбил инкассаторов в Нижнем Новгороде утром 31 марта 2017 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в
Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть управления около 11:00. Его личность установлена сотрудниками полиции, ведется розыск.
Как уточнили в
«На месте происшествия работает
Граждан, владеющих
Напомним, около 17 млн рублей похитил грабитель из банка в центре Нижнего Новгорода утром 16 февраля 2017 года.