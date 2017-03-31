Неизвестный ограбил инкассаторов в Нижнем Новгороде утром 31 марта

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть управления около 11:00. Его личность установлена сотрудниками полиции, ведется розыск.

Как уточнили в пресс-службе, инкассаторы перевозили денежные средства одного из нижегородских предприятий, предназначенные для передачи в банк, сумма похищенного уточняется.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, она изучает все обстоятельства», — добавили в пресс-службе.

Граждан, владеющих какой-либо информацией о совершенном преступлении, просьба обратиться в ближайший отдел внутренних дел или позвонить по телефонам: 8 (831) 268−45−02 , 268−61−10 либо по каналу связи «02».

Напомним, около 17 млн рублей похитил грабитель из банка в центре Нижнего Новгорода утром 16 февраля 2017 года.