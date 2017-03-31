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15:57 (мск), источник: ТАСС

Около 10 тыс. жителей Свердловской области оставались без света из-за лесорубов

Инцидент коснулся жителей населенных пунктов Сысерть, Кашино, Ольховка, Щелкун, Каменка и Верхняя Сысерть.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Около 10 тыс. жителей населенных пунктов в Свердловской области остались без электроснабжения из-за несанкционированной и несогласованной с энергетиками рубки леса около объектов энергетики. К настоящему времени авария устранена, сообщили в департаменте по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала».

«Около 14:00 по местному времени (12:00 мск) произошло технологическое нарушение в работе линии электропередачи 110 кВ Гидромаш — Свобода. В результате инцидента без электроснабжения частично остались жители населенных пунктов Сысерть, Кашино, Ольховка, Щелкун, Каменка и Верхняя Сысерть. Причиной технологического нарушения стала несанкционированная и несогласованная с энергетиками рубка леса около энергообъектов», — говорится в сообщении.

В департаменте ТАСС также пояснили, что из-за аварии без электричества остались около 10 тыс. человек. «Энергетики Центральных электрических сетей оперативно восстановили электроснабжение потребителей Сысертского городского округа. Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала"-«Свердловэнерго» работают с правоохранительными органами для установления виновных лиц», — резюмировали в компании.

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