Около 10 тыс. жителей Свердловской области оставались без света из-за лесорубов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Около 10 тыс. жителей населенных пунктов в Свердловской области остались без электроснабжения из-за несанкционированной и несогласованной с энергетиками рубки леса около объектов энергетики. К настоящему времени авария устранена, сообщили в департаменте по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала».

«Около 14:00 по местному времени (12:00 мск) произошло технологическое нарушение в работе линии электропередачи 110 кВ Гидромаш — Свобода. В результате инцидента без электроснабжения частично остались жители населенных пунктов Сысерть, Кашино, Ольховка, Щелкун, Каменка и Верхняя Сысерть. Причиной технологического нарушения стала несанкционированная и несогласованная с энергетиками рубка леса около энергообъектов», — говорится в сообщении.