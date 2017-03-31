Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Американский посол ответил на предложение вернуть Аляску России
Какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей?
Мама Собчак рассказала, как рождение сына изменило Ксению
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
Любовники, роскошь и деньги: история жизни Сергея ДягилеваКак известный антрепренер много лет подряд эпатировал парижскую публику и находил деньги на свои невероятные постановки
Игорь Петренко впервые прокомментировал рождение младшей дочки
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
В Новой Москве начнут сносить старое жилье
Путин пошутил над словами главы Исландии об армии страны - СМИ
Храбрящийся Путин, усталый Медведев посетили Север
22-летняя девушка с необычной внешностью стала королевой красоты
СМИ: Бывший муж Ольги Бузовой снова женится (фото)
СМИ: все двигатели для ракет России оказались бракованными
Храбрящийся Путин, усталый Медведев на Севере
На МКАД фура разорвала пополам рейсовый автобус (фото)
Toyota готовит новый внедорожник
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
9В мире зацвела сакура
9Индуистский Новый год
9В тени стены
15:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге пенсионер обвинил похоронщиков в хищении 80 тысяч

В день смерти супруги.

Пенсионер из Екатеринбурга обвинил сотрудников фирмы «Ритуал Хэлп» в хищении 80 тысяч рублей.

По словам мужчины, преступление было совершено в день смерти его супруги. Горожанин вызвал скорую скончавшейся жене, и вместе с медиками приехал похоронщик. Специалист ритуального агентства якобы требовал от пожилого человека задаток за свои услуги в размере 10 тысяч рублей. Пенсионер отдал ему деньги, однако через некоторое время заметил, что вместе с ними исчез и кошелек с 80 тысячами, отложенными на похороны.

Пострадавший написал заявление в полицию. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД, по данной жалобе сейчас проводится проверка. «Выясняется, было ли вообще хищение», — прокомментировали в пресс-группе.

В интернете контактов ритуального агентства «Ритуал хэлп» найти не удалось. Однако корреспондент обнаружил агентство с похожим названием — «Хэлп».

«Это не мы! Мы очень страдаем от них! Нам постоянно звонят и жалуются на них, но мы не имеем к этой организации никакого отношения. Все нас путают с ними. Страдает наша репутация. Мы уже думаем обращаться в суд. На рынке мы уже 20 лет, они появились только в прошлом году. Нормальные фирмы не ездят вот так со скорой — они вкладываются в рекламу. К сожалению, у нас есть полицейские и сотрудники скорой, которые работают с такими вот компаниями, за деньги передают им информацию об умерших. Похоронщики приезжают на адрес, когда еще тело не остыло, навязывают людям свои услуги, причем задирают цены, закладывая туда все расходы на полицейских и медиков», — прокомментировали в «Хэлп».

Там также дали телефон конкурентов — «Ритуал Хэлп». В данной фирме опровергли информацию о хищении, отказав в более подробном комментарии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Челябинске будут судить банду наркоторговцев
Кремль прокомментировал вопрос ношения хиджабов в школах
Медведев подал декларацию о доходах за 2016 год
Жириновский: Нужно отпустить всех задержанных после митингов
Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры
Гипермаркетам могут запретить работать по воскресеньям и ночам
Полковник СБУ убит в результате взрыва в центре Мариуполя
Хакеры заразили компьютеры тысячи сторонников ИГ
Спорт
Семак vs Семин, Гончаренко vs Скрипченко, южное дерби в Ростове Выделяем главные интриги 21-го тура чемпионата России
Авто
Две крайности за миллион. «УАЗ Патриот» и Smart fortwo Мало денег – не выпендривайся и будь как все? А посмотрите, какие кардинально разные машины доступны за миллион рублей. Причем, помимо цены, у них есть еще кое-что общее…
Hi-Tech
Лайфхак: три способа улучшить прием сигнала Wi-Fi Часто мы сталкиваемся с проблемами плохого сигнала Wi-Fi. Что же делать? Предлагаем вам три простых способа улучшить прием сигнала в домашних условиях
Кино
Пореченков разоблачил «Битву экстрасенсов» Слова бывшего ведущего популярного телешоу в эфире «Нашего радио» возмутили не только участников проекта, но и его коллег
Недвижимость
Как оформить узкий коридор: примеры и решения
Общественники рассказали об изъятии детей за долги по ЖКХ
«Зенит-Арена» будет сдана 31 марта
Россия перейдет на раздельный сбор мусора
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Жена Гарика Мартиросяна показала видео с повзрослевшей дочкой Жена шоумена, Жанна, выложила в Инстаграм ролик с участием 12-летней Жасмин.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь