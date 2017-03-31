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17:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Челябинске будут судить банду наркоторговцев

У них изъяли 4 килограмма «синтетики».

В Курчатовский райсуд Челябинска направлено уголовное дело в отношении шестерых участников ОПГ, занимающейся наркоторговлей, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, банда продавала «синтетику» с декабря 2014 года на территории Южного Урала и Башкортостана. Злоумышленники получали по телефону информацию о крупных закладках наркотиков. Затем они забирали товар, фасовали его на более мелкие партии и помещали в другие тайники для сбыта.

В числе участников банды двое студентов. Они нашли эту «работу» в соцсети — там было размещено объявление о работе курьером.

Злоумышленников задержали в марте прошлого года. У них изъяли более 4 килограммов «синтетики».

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