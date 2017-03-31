В Калининграде эвакуировали торговый центр «Плаза»

«По громкой связи сообщили, что всем необходимо покинуть здание через ближайшие запасные выходы. По предварительным данным, в одном из помещений произошло возгорание. Похоже, что это не учебная тревога», — сообщает корреспондент.

Как рассказали другие очевидцы происшествия, появилась информация о заминировании одной из машин на парковке рядом с торговым центром. На месте начали работать полицейские и кинологи. Стоянку оцепили.

Получить оперативный комментарий экстренных служб об инциденте пока не удалось.