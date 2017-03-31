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16:49 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородец приговорен к пяти годам за ДТП с тремя погибшими

Суд приговорил жителя Нижегородской области к пяти годам колонии за совершение ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 31 марта 2017 года.

Суд установил, что ДТП произошло 2 ноября 2015 года около 17 часов на автодороге Нижний Новгород — Киров. Осужденный передвигался по трассе на автомобиле Mitsubishi в сторону Нижнего Новгорода, при обгоне выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «ВАЗ 21103».

В результате ДТП два пассажира ВАЗа погибли на месте происшествия. Водитель отечественного автомобиля скончался позже в местной больнице.

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, однако действия водителя суд квалифицировал, как преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет в колонии — поселении с лишением права управлять транспортным средством на три года.

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