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15:55 (мск), источник: Ежедневник.by

КГБ выпустил одного из задержанных по делу «боевиков»

Из СИЗО КГБ освободили Сергея Борстока, с которого взяли подписку о невыезде и неразглашении.

Источник: Ежедневник.by

Сергея Барстка задержали в ночь на 22 марта и держали в изоляторе КГБ. По словам жены Сергея Борстока Александры, с мужа взяли подписку о невыезде и неразглашении, поэтому он не дает комментариев журналистам, сообщает Радио «Свабода».

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«Выглядит нормально. Не избит. Но молчит о том, что там было. Освободили его вчера вечером, привезли домой», — сказала супруга экс-задержанного Александра.

По словам председателя Рады «Бацькаўшчыны» Нины Шидловской, предъявлены обвинения трем из задержанных по делу «Белого легиона». «Их фамилии еще выясняем», — сказала Нина Шидловская.

По информации TUT.BY, как минимум один из задержанных останется под стражей — Евгений Полторжицкий. Об этом сообщил его отец.

Сегодня истекает 10-дневный срок, в который первым задержанным по делу о массовых беспорядках должны предъявить обвинение. Напомним, 30 марта КГБ задержал очередного человека по этому делу.

Напомним, 21 марта Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием.

Вечером того же дня в разных городах страны начались массовые задержания и обыски. В число задержанных (их на данный момент около тридцати человек) попали бывшие члены движения «Белый легион», которое прекратило свою деятельность в первой половине двухтысячных, бывшие воспитанники официально работающего в Бобруйске военно-патриотического клуба «Патриот», а также активисты «Молодого фронта».

КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК РБ). Спецслужбы не исключили, что изъятое во время обысков оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта. Лидеры «Белого легиона» в этих же целях были намерены привлечь активистов «Молодого фронта». Планировалось также прибытие боевиков с Украины, сообщил КГБ.

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