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16:15 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем преступники изготовили 350 000 пачек поддельных сигарет

Они успели заработать более 2 млн рублей.

В пятницу, 31 марта, Рамонский райсуд признал виновными 56- и 58-летних мужчин и 53-летнюю женщину в производстве продукции без маркировки (ч. 6 ст. 171.1 УК), покушении на незаконное предпринимательство (ч. 2 ст. 171 УК), незаконном использовании чужого товарного знака (ч. 3 ст. 180 УК) и использовании заведомо поддельных акцизных марок (ч. 4 ст. 327.1 УК).

Служители Фемиды установили, что с октября 2014 по октябрь 2015 года воронежцы производили и продавали поддельные сигареты.

«Цех по производству сигарет располагался на улице 50 лет Октября в Рамони, — рассказали в прокуратуре. — Успели заработать не менее 2 млн рублей, изготовив 350 тысяч пачек сигарет с чужими товарными знаками».

Организатора приговорили к 2,5 года колонии и штрафу в 150 тысяч рублей. А двум другим — 2 года тюрьмы условно и штрафом в 80 тысяч рублей.

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Под Воронежем преступники изготовили 350 000 пачек поддельных сигарет
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