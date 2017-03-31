Под Воронежем преступники изготовили 350 000 пачек поддельных сигарет

В пятницу, 31 марта, Рамонский райсуд признал виновными 56- и 58-летних мужчин и 53-летнюю женщину в производстве продукции без маркировки (ч. 6 ст. 171.1 УК), покушении на незаконное предпринимательство (ч. 2 ст. 171 УК), незаконном использовании чужого товарного знака (ч. 3 ст. 180 УК) и использовании заведомо поддельных акцизных марок (ч. 4 ст. 327.1 УК).

Служители Фемиды установили, что с октября 2014 по октябрь 2015 года воронежцы производили и продавали поддельные сигареты.

«Цех по производству сигарет располагался на улице 50 лет Октября в Рамони, — рассказали в прокуратуре. — Успели заработать не менее 2 млн рублей, изготовив 350 тысяч пачек сигарет с чужими товарными знаками».

Организатора приговорили к 2,5 года колонии и штрафу в 150 тысяч рублей. А двум другим — 2 года тюрьмы условно и штрафом в 80 тысяч рублей.