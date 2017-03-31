В Воронеже рабочий сорвался с 27 этажа строящегося дома

Рабочий сорвался с 27 этажа строящегося дома № 65 по улице Гродненская утром пятницы, 31 марта. Мужчина погиб на месте, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе-112. На месте ЧП работают следователи, добавили в пресс-служба управления СКР по региону.

По данным ведомства, погибшим оказался 36-летний мужчина. Следователи опрашивают свидетелей случившегося, изымают документацию строительной компании и выясняют все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.